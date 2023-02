Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit mesajului transmis, Klaus Iohannis s-a declarat convins de faptul ca ca acest program isi va proba succesul prin mostenirea de lunga durata pe care o va lasa culturii.Seful statului a urat mult succes Programului Cultural Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii, afirmand ca este unul…

- Capitala Culturala a Timișoarei are, de vineri, și o serie de timbre dedicate special momentului. La Sala Capitol, in prezența ministrului Culturii, Lucian Romașcanu și a primarului municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost lansata emisiunea de marci poștale dedicata titlului de Capitala Europeana…

- Astazi are loc la Timișoara deschiderea oficiala a programului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Este vorba despre un eveniment major atat pentru Romania cat și pentru Vestul țarii, deoarece toata aceasta zona este partenera in acest program axat pe Timișoara. Surprinzator, șeful statului,…

- Universitatea de Vest din Timișoara propune o componenta de mare impact in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, prin agenda de evenimente dedicate intregii comunitați, gupate sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”. In seria acestor evenimente, in prima…

- Principalele agenții de turism romanești care aduc in țara noastra vizitatorii straini au fost invitate la Timișoara, pentru o ultima discuție inainte de inceperea programului Capitala Europeana a Culturii -2023.

- Germania va contribui cu puțin peste o jumatate de milion de euro la susținerea proiectului de Capitala Europeana a Culturii la Timișoara, a anunțat Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Cea mai mare parte a banilor vor veni pentru susținerea a doua concerte, din care unul va avea loc la Timișoara, unul…

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, ca in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, aceasta si-a exprimat interesul de a participa anul viitor la Timisoara la evenimentele organizate cu ocazia detinerii titlului…