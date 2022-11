Stiri pe aceeasi tema

- Toți cetațenii care sunt impotriva guvernarii PAS și a Maiei Sandu, acuzați ca se fac vinovați de toate crizele din țara și de instituirea dictaturii, sunt așteptați duminica, 23 octombrie, ora 15:00, in Piața Marii Adunari Naționale. Indemnul vine din partea liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor.

- Intervenția brutala de ieri a miilor de polițiști fața de protestatarii pașnici din „Orașelul schimbarii” a aratat adevarata fața a Maiei Sandu, care conduce un regim eminamente dictatorial. Așa a reacționat președintele Partidului „Șor” la evacuarea forțata a manifestanților din centrul capitalei,…

- Mii de oameni au participat, duminica, la un protest la Chișinau, impotriva Guvernului Republicii Moldova și a șefei statului, Maia Sandu. Organizatorul oficial al protestului a fost Partidul Șor, condus de un om de afaceri controversat, Ilan Shor. Partidul Șor face parte din Opoziție iar multe dintre…

- Deputata Marina Tauber, investigata in dosarul finanțarii ilegale a Partidului ȘOR, pleaca in arest la domiciliu, dupa mai bine de doua luni – timp in care a fost incarcerata la Penitenciarul nr. 13. Decizia a fost pronunțata acum cateva clipe de magistrații Curții de Apel Chișinau. Dupa pronunțarea…

- Membrii și simpatizanții Partidului „Șor” au protestat astazi din nou in fața Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, acolo unde a avut loc ședința de judecata in cazul deputatului Partidului „Șor” Marina Tauber și a juristului Olga Romanova. Oamenii au cerut eliberarea din arest a reprezentanților Partidului…

- Deputata și vicepreședinta Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, vizata in doua cauze penale, ramine in arest preventiv in Penitenciarul nr. 13. Magistrații Curții de Apel Chișinau au menținut decizia primei instanțe și au respins recursul depus de avocații deputatei, care au solicitat anularea masurii preventive.…