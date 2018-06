Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 12:00 – In Ungaria, politia l-a retinut pe soferul microbuzului romanesc care a provocat ieri un accident rutier in care au fost ranite 10 persoane. Opt dintre acestea sunt cetateni romani. Potrivit politiei, barbatul, conducea un microbuz cu remorca in directia frontierei cu Romania, nu…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, scrie Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Un grav accident rutier a avut loc pe raza localitații Laceni. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a oprit intr-un copac. Doua persoane au ajuns la spital in stare grava. Un accident ciudat s-a petrecut pe raza comunei Laceni. Un autoturism a ieșit de pe șosea și s-a oprit intr-un…

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- O tragedie a avut loc pe sosea, marți dimineata, pe Drumul National 67, in judetul Valcea. Un taximetru in care se aflau patru oameni a fost spulberat de o duba intrata pe contrasens. Doi oameni din taxi au murit, iar ceilalti doi sunt raniti grav. Din primele informatii, se pare ca soferul…

- Doi taximetriști din Timișoara au fost batuți de o gașca de tineri in urma unui accident rutier. Colegii lor s-au mobilizat, la fel și jandarmii, și agresorii au fost reținuți. Unul din taximetriști a fost lovit destul de serios, cu o bata in moalele capului. Conflictul a inceput in cartierul Ronat,…

- In dimineata zilei de joi, 5 aprilie, pe traseul Anenii Noi - Chisinau, pana la intrarea in satul Tantareni, s-a produs un accident rutier in urma caruia a decedat un tanar de 22 de ani. Din primele cercetari, Politia a stabilit ca soferul automobilului de model „Volkswagen-Caddy” a iesit la depasire,…

- Un copil de 2 ani a murit si alte cinci persoane, printre care un copil de 7 ani, au fost grave ranite intr un accident rutier produs marti seara in localitatea Milcoiu, judetul Valcea, scrie Romania TV. Doua masini s au lovit puternic.Medicii au incercat sa il resusciteze pe copilul in varsta de 2…