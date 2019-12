Trei idei de afaceri creative pe care merita sa le incerci

Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi va asuma in fata Comisiei Europene o tinta de energie regenerabila de 30,5% pentru anul 2030, in crestere fata de obiectivul de 27,9% estimat anterior, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "In acest moment, lucram…

- Germania va atinge obiectivul NATO privind bugetul de aparare la orizontul lui 2031, ceea ce inseamna ca va rata termenul convenit pentru anul 2024 de aliati, supusi unei puternice presiuni din partea SUA de a-si creste cheltuielile militare, transmite joi Reuters. Potrivit ministrului german al apararii,…

- Circulați prudent, adaptand viteza la condițiile de drum! Azi-dimineața, un nemțean in varsta de 51 de ani s-a rasturnat cu mașina in rondul de la Ținta. Din primele date, conducatorul autoutilitarei, care se deplasa pe direcția Buzau – Ploiești, a pierdut controlul asupra direcției in sensul giratoriu…

- Dezvoltatorul local de jocuri video Amber a inregistrat in primele sase luni ale acestui an o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, pentru finalul lui 2019 tinta fiind de a ajunge la 10 milioane de dolari, in crestere cu peste 30% fata de 2018.

- Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a fost sancționat de Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal, fiind nevoit sa plateasca o amenda in valoare de 10.000 de lei, anunța MEDIAFAX.”Admitere sesizarea formulata de Comisia Centrala a Arbitrilor impotriva paratului George Becali.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca s-a intalnit cu presedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmand ca este ”foarte ingrijorata” de situația comisarului din partea Romaniei. ”Iși dorește foarte mult sa desemnam o doamna la Transporturi”, a mai spus el, conform…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat din nou luni seara guvernarea PSD, despre care spune ca „a inlocuit profesionsti” din functii publice cu „incompetenti”, si a ironizat vizita premierului Viorica Dancila in SUA. „Treaba premierului e sa guverneze, nu sa mearga in turnee externe care sa nu aduca…

- Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale, a catalogat drept &"tupeu politic fara nicio acoperire în realitate&" apelul lansat de Viorica Dancila prin care le-a cerut partidelor politice din România sa semneze