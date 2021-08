Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 5 Poliție Urbana din Timișoara au surprins in flagrant doi tineri, de 21 și 24 de ani, in timp ce sustrageau componente auto. Miercuri, polițiștii au surprins tinerii in flagrant in timp ce au sustras un catalizator de pe un autoturism parcat pe strada Ecoului din Timișoara. Piesa,…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au incheiat urmarirea penala și au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda calificata și nerespectarea regimului armelor…

- Doi barbati de 28 si 30 de ani au fost prinsi in flagrant, in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce sustrageau un catalizator montat pe un autoturism, existand suspiciunea ca acestia nu erau la prima actiune de acest fel, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In…

- Trei barbați au fost prinși in flagrant de polițiștii gorjeni, alaturi de un caprior care fusese eviscerat, precum și echipamente pentru vanatoare. Polițiști din cadrul Secției 8 Rurala Stoina au fost sesizați prin apelul 112, de catre un paznic de vanatoare cu privire la faptul ca pe fondul cinegetic…

- Trei furturi au fost soluționate de oamenii legii la finele saptamanii trecute in județ. In primul caz, polițiștii Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut un tanar de 21 de ani, banuit de furt calificat. El a fost identificat sambata, la o zi dupa ce ar fi sustras, profitand de neatenția angajaților,…

- Polițiștii l-au reținut pe clujean pentru 24 de ore pentru ca a furat doua biciclete dintr-un bloc situat pe strada Bartok Bela. „Polițiștii Secției 5 din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore…

- Patru barbați au fost prinși in flgrant in timp ce furau cupru din combinatul siderurgic din Galați. Ulterior, la locuințele acestora și ale unor complici au fost organizate percheziții domiciliare. Prejudiciul este de aproximativ 300.000 de euro.

- Luni, polițiștii din Șomcuta Mare au identificat doi tineri de 19 respectiv 21 de ani, ambii din oraș, care ar fi comis un furt saptamana trecuta. In fapt, in data de 4 mai, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in gradina imobilului…