Trei hoți, care operau în trei județe, prinși în flagrant. Acum sunt în arestul IPJ Brașov Polițiștii din Brașov – Biroul de Investigații Criminale – efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt calificat – 2 fapte și furt calificat in forma continuata – 4 acte materiale. In urma cercetarilor efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 8.06. – 6.10.2021, persoane necunoscute, sub falsul pretext ca sunt angajați ai unei companii de furnizare a apei și servicii de canalizare, ce urmeaza a efectua verificari, au indus in eroare mai multe persoane din județele Brașov, Hunedoara și Bihor, patrunzand in imobilele acestora,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Codlea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “furt in scop de folosința”. In data de 7 octombrie 2021, in…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, efectueaza cercetari, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “furt”. In fapt, la data de 08 septembrie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați de catre reprezentantul unei societați comerciale situate in municipiul…

- Ieri, 12 august, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Secția 2 Poliție Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, au efectuat 6 percheziții domiciliare, in județele Cluj și Mureș, intr-un dosar penal in care se efectueaza…