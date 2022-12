Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor trei mari grupuri politicce din Parlamentul European au cazut de acord sa solicite o dezbatere saptamana viitoare privind „tratamentul incorect” in cazul deciziei primire a Romaniei in Schengen. „Liderii celor mai mari 3 grupuri din Parlamentul European (PPE, Socialiștii și Renew) au agreat…

- Trei grupuri din Parlamentul European solicita o dezbatere privind tratamentul incorect in cadrul procedurii de extindere a spatiului Schengen, a anunțat, vineri, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. „Liderii celor mai mari 3 grupuri din Parlamentul European (PPE, socialisti si Renew) au agreat…

- Romania nu a intrat nici de aceasta data la spațiul Schengen. Austria a reușit sa blocheze decizia favorabila in Consiliul JAI, pentru aderarea la Schengen fiind necesara unanimitate. Olanda i s-a alaturat, in condițiile in care se opune aderarii Bulgariei, iar votul a fost dat „la pachet cu Romania”.

- Austria a votat joi, 8 decembrie, in Consiliul JAI impotriva admiterii Romaniei in Schengen, iar Olanda a votat impotriva admiterii Bulgariei care e cuplata cu Romania fiind evaluate impreuna.Printre cei care au comentat situatia in mediul online este si Marian Godina. Acesta a reamintit, intr-o postare…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen este in impas, deși mai sunt 4 zile pana la „urmatoarea șansa”, spune europarlamentarul Nicu Ștefanuța. Acesta atrage atenția ca Austria și-a exprimat „Nu-ul”, iar Olanda a spus ca are nevoie de o decizie parlamentara. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat marți, dupa ce Parlamentul European a votat rezoluția privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca votul pro-Romania a fost „covarșitor”, inclusiv olandezii fiind in favoarea rezoluției, deși Olanda este unul din statele care au blocat pana acum…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- Declaratia presedintelui formatiunii paneuropene Partidul Popular European (PPE), Manfred Weber, a fost facuta duminica, la Sofia, unde a venit sa sprijine formatiunea membra, GERB, informeaza Agerpres . „Unul dintre principalele mesaje pe care l-am transmis este ca Bulgaria si Romania trebuie sa devina…