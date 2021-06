Trei grădinițe noi vor fi finalizate anul acesta în municipiul Suceava Anul acesta vor fi finalizate lucrarile de construire a trei gradinițe noi in municipiul Suceava, astfel incat un numar mai mare de copii vor avea unde sa invețe, in condiții foarte bune, cat timp parinții sunt la munca sau prinși cu alte treburi.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

