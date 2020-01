Stiri pe aceeasi tema

- Cazul celor doua schelete gasite pe un camp din apropiere de Caracal este aproape de a fi rezolvat. Mai exact, surse din randul anchetatorilor susțin ca acestea ar fi vechi de 50 de ani, insa așteapta rezultatele preliminare ale analizei antropologice.

- Institutul pentru probleme medical-biologice (IPM) al Academiei Ruse de Stiinta pregateste doua experimente de izolare pentru a simula conditiile unor zboruri intergalactice cu echipaj uman, unul cu durata de 240 de zile si altul cu o durata de 365 de zile, a informat joi responsabilul proiectului,…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a condamnat miercuri comportamentul Washingtonului in raport cu cetațenii ruși, acuzandu-l de „vanarea” acestora și a lansat un „protest diplomatic”, dupa ce Israelul a extradat un hacker rus americanilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.roReacția…

- Femeile din mediul rural, din Federația Rusa vor munci cu o ora mai puțin, avand același salariu. O lege in acest sens a fost deja promulgata de președintele rus, Vladimir Putin, informeaza Ria Novosti.

- Cea mai mare țara din lume crește: Marina Rusa a anunțat marți ca a localizat in Oceanul Arctic cinci mici insule dezvaluite de topirea ghețarilor din cauza schimbarilor climatice, relateaza AFP.

- Aproximativ 564 de persoane au fost in spațiu pana in prezent, 65 dintre ele fiind femei. Valentina Tereșkova, o cosmonauta din Rusia, este prima femeie care a zburat in spațiul cosmic, la 16 iunie 1963. NASA a avut nevoie de 20 de ani pentru a trimite in spațiu o femeie. In 1983, Sally Ride a... Read…

- Arheologi egipteni au descoperit ateliere si un mormant stravechi in orasul Luxor, sudul Egiptului, a declarat joi arheologul Zahi Hawass care a condus lucrarile, relateaza dpa. Cele 30 de ateliere, din cea de-a 18-a Dinastie egipteana (1550-1292 i.Hr.), erau folosite pentru prelucrarea lemnului, olarit…