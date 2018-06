Trei frati in varsta de 3, 4 si 8 ani din comuna Voinesti, judetul Vaslui, au ajuns in noaptea de miercuri spre joi in coma alcoolica la Spitalul de Urgenta ”Elena Beldiman“ din Barlad, dupa ce ar fi mancat visine din visinata, transmite corespondentul MEDIAFAX.