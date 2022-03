Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sambata, intr-o conferința de presa la Kiev, ca aproximativ 1.300 de soldați ucraineni au fost uciși in primele 17 zile ale invaziei rusești, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin doi soldati din armata nationala si doi din trupele ONU de mentinere a pacii au fost ucisi luni in atacuri separate, a anuntat misiunea Natiunilor Unite in Mali, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE, potrivit…

- Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat miercuri ca 498 de militari rusi au murit si alti 1.597 au fost raniti de la declansarea operatiunii militare in Ucraina, a transmis agentia RIA, potrivit Reuters. Este prima data cand Moscova anunta un bilant al pierderilor din randul fortelor sale.…

- Autoritatile ucrainene au lansat duminica un site de internet care permite rudelor soldatilor rusi ucisi sa afle soarta acestora, in timp ce Moscova pastreaza tacerea cu privire la pierderile suferite in cea de-a patra zi a invaziei sale in tara, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Experti militari citați de AFP prezinta diferite scenarii ale razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Militari rusi au patruns in regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, si ataca pozitii militare cu rachete Grad, afirma surse citate de Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au fost raniti, in ultimele 24 de ore in confruntarile din estul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…