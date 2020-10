Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist catalan Quim Torra a fost destituit luni de justitia spaniola, care a confirmat condamnarea sa pentru "nesupunere" la 18 luni de ineligibilitate, dar a replicat ca isi va continua la nivel european lupta pentru independenta provinciei, noteaza AFP, conform agerpres.ro. "Nu abandonez…

- ”Scriam acum cateva saptamâni ca ne jucam cu focul. Acum cred ca este deja fum și începe sa se vada fracara focului și ma refer la deficitul public. Spun asta pentru ca este de datoria mea sa o spun, pentru ca mandatul îmi permite și îmi cere sa fiu independent și sa apar…

- Sase noi decese au fost de asemenea inregistrate. Cifrele de vineri arata o raspandire a coronavirusului accelerata in toate partile Angliei. Un studiu sugereaza ca noile cazuri se dubleaza in fiecare saptamana. De luni vor fi interzise adunarile publice cu scopuld e a reduce numarul…

- Fostul presedinte separatist al regiunii Catalonia din timpul seseciunii esuate in 2017, Carles Puigdemont, si-a anuntat plecarea din fostul sau Partid Democratic European Catalan (PDeCAT), din cauza unor divergente strategice in cadrul miscarii separatiste, relateaza AFP potrivit Agerpres.Liderul…

- Parlamentul catalan a votat, vineri seara, o rezolutie prin care declara Catalonia republicana si, astfel, nu recunoaste si nici nu vrea sa aiba un rege, relateaza TVE. Quim Torra, liderul separatist de la Barcelona, a cerut organizarea unui referendum national cu privire la Monarhie.Gruparile…

- Real Madrid a caștigat al 34-lea titlul din istorie cu o etapa inainte de final, dupa 2-1 cu Villarreal. Antrenorul Zinedine Zidane, 48 de ani, s-a declarat extrem de fericit și mai mulțumit decat in momentele in care a luat Liga cu Real. Jucatorii au taxat comportamentul rivalilor și au remarcat progresul…