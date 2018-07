Stiri pe aceeasi tema

- Loredana de la “Insula iubirii“ trece prin momente grele, dupa ce a fost parasita inaintea nunții de iubitul indian plin de bani. Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, a aflat ca sexoasa trebuia sa se marite in luna august, insa viitorul mire a aflat ca il inșela și a anulat tot. Marele eveneniment trebuia…

- La doua saptamani de cand au fost pacaliti de o firma de turism, zeci de pagubiti din judetul Ialomita au dat cu subsemnatul la Politie. 87 de persoane au depus 15 plangeri penale impotriva societatii Terra Tourism care le-a promis vacante in strainatate, dar pe 22 iunie si-a anuntat insolventa.

- Paris Hilton a sosit, joi dupa-amiaza, in Capitala, iar peste doar cateva ore va fi gazda unui show istoric. (Reduceri mari la jocuri PC) Faimoasa miliardara va fi prezenta la NUBA București, in calitate de DJ. Este de așteptat ca valuri de șampanie Armand de Brignac sa curga in local, ca și in alte…

- Raluca Ogica duce o viața de prințesa in Dubai, alaturi de soțul ei, Adrian Ropotan. Ea a povestit pe ce cheltuie banii și cum iși umple timpul la 27 de ani, departe de Romania. (Reduceri mari la jocuri PC) Raluca Ogica s-a casatorit anul trecut cu fotbalistul Adrian Ropotan, dupa șase ani de relație.…

- Corina Danila se numara printre mamicile din showbiz-ul din Romania care are motive de mandrie de fiica ei. Rianna Mageanu a trecut cu brio Evaluarea Naționala 2018, unde a obținut rezultete excelente. Cunoscuta actrița a impartașit cu apropiații și fanii bucuria din sufletul sau. (Reduceri mari la…

- Intrebat cum comenteaza informațiile legate de o posibila modificare a legislației privind Pilonul II de pensii, Dragnea a invocat faptul ca Ludovic Orban „s-a specializat in a face plangeri penale”, potrivit Hotnews.ro. „Prietenește, noi nu o sa facem așa ceva, dar am vazut ca dl Orban s-a specializat…