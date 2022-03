Trei focare de pestă porcină africană, active în județul Teleorman Economie Trei focare de pesta porcina africana, active in județul Teleorman martie 16, 2022 10:08 Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a actualizat situația privind evoluția pestei porcine africane, astfel ca, la nivel național, joi, 10 martie 2022, erau active 77 de focare, dintre care 15 focare in exploatații comerciale de porcine, fiind afectate 168.521 de porcine (animale afectate din focarele active), dupa ce, in saptamana anterioara acestei date, au fost stinse 5 de focare pesta porcina africana (PPA). Potrivit comunicarii ANSVSA, in… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie Primariile Poroschia, Didești și Blejești au primit bani pentru decontarea facturilor PNDL martie 14, 2022 10:47 Saptamana trecuta, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 69.754.356,59 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 103 obiective…

- Economie 33 de contribuabili verificați in luna ianuarie de inspecția fiscala din cadrul AJFP Teleorman februarie 23, 2022 13:56 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul AJFP Teleorman au verificat…

- Economie Zece declaratii fiscale au termen de depunere 25 februarie februarie 14, 2022 13:59 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii ca 25 februarie 2022 este termenul de depunere a urmatoarelor declarații, pentru perioada de raportare incheiata: –…

- Politic Senatorul Danuț Cristescu, printre inițiatorii unui proiect de lege pentru sprijinirea familiilor cu copii februarie 8, 2022 10:40 Un proiect de lege care vizeaza sprijinirea familiilor cu copii este inscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, care este și for decizional. Inițiativa legislativa…

- Potrivit Autoritații Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la inceputul lunii februarie mai sunt active 73 de focare PPA, dintre care 15 focare in exploatații comerciale de porcine, fiind afectate 281.151 de porcine (animale afectate din focarele active). Vestea buna este ca in Maramureș…

- Politic Declarație de presa / Danuț Cristescu, senator PSD de Teleorman: “Facturile se reduc pentru milioane de romani, datorita propunerilor PSD, agreate in coaliție!” ianuarie 19, 2022 09:32 Soluțiile PSD au fost aprobate luni in ședința coaliției de guvernare. La energie electrica plafonul a fost…

- Județul Maramureș nu are in acest moment focare active de Pesta porcina africana la porcul domestic. Conform ultimelor date oferite de catre Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, cele mai multe focare active de PPA la porc domestic sunt la vecinii satmareni, cu 35,…

- Economie AJFP Teleorman a depașit programul de colectare comunicat de ANAF / 99,61 milioane lei, venituri nete la Bugetul General Consolidat in luna noiembrie decembrie 16, 2021 10:41 In luna noiembrie 2021, AJFP Teleorman a colectat venituri nete la Bugetul General Consolidat in suma totala de 99,61…