Stiri pe aceeasi tema

- Trei focare active de COVID-19 evolueaza in aceasta perioada in Spitalul Judetean Focsani, unde sunt zeci de persoane infectate, pacienti si cadre medicale, potrivit News.ro. Potrivit autoritatilor de sanatate publica din Vrancea, in cele trei focare sunt 41 de persoane infectate cu coronavirus,…

- Astazi, 02 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12780Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12208Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 441Numar…

- Astazi, 24 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12667Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12179Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Crește numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus. La nivelul județului Buzau, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate noua cazuri de infectare cu Covid-19, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Pacienții au varste cuprinse intre 22 și 83 de ani. Dintre cei noua pacienți confirmați…

- Directia de Sanatate Publica informeaza cu privire la aparitia a 2 focare Covid-19 din Judetul Iasi: CENTRUL DE SERVICII SOCIALE "Sf. NICOLAE" PASCANI - 4 (2 salariati si 2 beneficiari). Masuri: Salariatii pozitivi au fost izolati la domiciliu si monitorizati de medicii de familie. Beneficiarii pozitivi…

- Doua noi imbolnaviri de CIVID au fost confirmate in ulfimele 24 de ore, in județul Buzau. „Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, s-au inregistrat 2 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus (COVID-19). Pacienții, in varsta de 26 și 55 de…

- Analizele de laborator nu confirma faptul ca cele trei persoane din municipiul Hunedoara, bolnave de COVID-19, ar fi infectate cu tulpina Delta, a declarat joi, pentru AGERPRES, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Hunedoara, Sebastian Mezei. El a aratat ca specialistii…