- Un focar de COVID-19 a fost declarat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala (CITO) Tigveni, a anuntat, marti, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges, relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat DGASPC Arges, noua angajati si cinci beneficiari…

- Un focar de infectie cu noul coronavirus s-a inregistrat la o casa de tip familial si la un centru de zi ale unei fundatii din Suceava, dupa ce au fost confirmate 19 cazuri de infectari la beneficiari si angajati. In casa de tip familial sunt 21 de persoane, dintre care 14 beneficiari, copii, dar si…

- Doua noi focare de COVID-19 au fost depistate de autoritatile sanitare la centre medico-sociale aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, informeaza Agerpres.Potrivit datelor comunicate, luni, de Prefectura Prahova, la Centrul de…

- Bacaul raporteaza astazi o explozie de cazuri de infectare cu noul virus, nu mai puțin de 115 cazuri noi. Doua focare in centre de cazare a varstnicilor ar fi motivul. 24 sunt de la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Focarele de Covid din centrele DGASPC sau din centrele medico-sociale din Iasi se extind. In total, in trei astfel de institutii sunt 91 de cazuri confirmate, atat la copii si adulti aflati in ingrijire, cat si la angajati, anunța MEDIAFAX.Cea mai grava situatie este la Centrul de Servicii…

- Doua noi focare de COVID-19 au fost identificate in doua centre sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului Prahova, unde zeci de persoane, angajati ai centrelor si persoane internate, inclusiv copii, au fost identificate ca purtatori ai virusului…

- Numarul persoanelor contaminate cu SARS-CoV-2, in Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoana Adulta cu Dizabilitati (CARPAD) din municipiul Husi, a ajuns la 190, centrul intrand in carantina, sambata, dupa ce 76 de angajati si beneficiari au fost confirmati cu noul coronavirus. ‘Pana la data…