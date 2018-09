Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM Alba au aplicat o amenda și mai multe avertismente, in urma controalelor din teren efectuate saptamana trecuta. Nu au fost sanctiuni pentru „munca nedeclarata”. In perioada 10-14 septembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificati 40 de agenti economici, cu un numar total…

- Un muncitor a murit si alti doi au fost raniti dupa ce au fost surprinsi de malul surpat al unui ștrand aflat in construcție, in ocalitatea Scoreiu. Un instructor de munca a ajuns pe santierul strandului din Scoreiu, pentru a elucida in ce imprejurari un muncitor a murit si alti doi au fost raniti,…

- A avut loc demisionarea masiva a departamentului de politie al orasului Blandford, din statul american Massachusetts condus de Roberta Sarnacki, dupa ce politistii au declarat ca au indurat conditii nesigure de munca. Luni noaptea nu era niciun politist care sa serveasca populatia. Sarnacki si colegii…

- In timpul unui control la un restaurant din stațiunea Neptun, miercuri, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, Horia Constantinescu a fost batut. Șeful (CJPC), Horia Constantinescu a fost batut de catre reprezentanții unui restaurant din Neptun, unde a vrut sa faca…

- Un miner a murit in Mina Pesteana Jiu, din judetul Gorj, dupa ce a fost prins de banda de troliu, care transporta carbunele si a fost zdrobit. Medicii au incercat resuscitarea barbartului in varsta de 48 de ani, insa totul a fost in zadar. „In timp ce facea comutarea de pe circuitul de steril pe…

- Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi si avertismente, in urma controalelor din teren efectuate saptamana trecuta. Nu au fost sanctiuni pentru „munca nedeclarata”. In perioada 2–6 iulie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificati 25 de agenti economici, cu un numar total de 364 de angajati.…

- Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, o initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare cu 13 ani, informeaza…

- Uniunea Europeana a avertizat Statele Unite ca impunerea de taxe vamale pe masini si piese auto va afecta industria auto europeana si ca, probabil, vor fi implementate contramasuri reprezentand taxe de 294 de miliarde de dolari asupra importurilor din America. Avertismentul vine dupa ce, președintele…