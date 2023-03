Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Calea Șagului, 3 fetițe au fost ranite. Un barbat in varsta de 21 de ani a condus un autoturism pe Calea Șagului din municipiul Timișoara spre localitatea Șag din județul Timiș, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu o autoutilitara condusa de un barbat...

- Accident de circulație, sambata seara, pe Calea Șagului din Timișoara. Au fost implicate patru autovehicule și o autoutilitara. Patru persoane au fost ranite, printre care trei fetițe, și au fost transportate la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Trei copii și un barbat au fost raniți, sambata seara, dupa ce camioneta in care se aflau a fost lovita de o mașina, in Timișoara. Ambele vehicule au fost proiectate, in urma impactului, in alte autoturisme parcate.

- Un barbat in varsta de 21 de ani a condus un autoturism pe Calea Șagului din municipiul Timișoara spre localitatea Șag din județul Timiș, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 39 de ani, care circula regulamentar in fața sa. In urma…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua masini si care transportau, in total, cinci persoane, s-a produs, duminica seara, pe autostrada A1, pe sensul de mers Margina - Timisoara. Doua femei au fost ranite si au fost transportate la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Accident de circulație, miercuri dimineața, in Calea Șagului din Timișoara. Un barbat de 63 de ani a murit dupa ce a traversat strada prin loc nepermis și a fost lovit de mașina. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident mortal in Calea Sagului din Timisoara, in aceasta dimineata. Un barbat a traversat strada prin loc nepermis si a fost lovit violent de un autoturism condus de o femeie. Soferita in varsta de 51 de ani conducea autoturismul pe Calea Șagului dinspre localitatea Șag spre strada Ovidiu Cotruș iar…

- Doua fetițe și o femeie au ajuns miercuri dimineața la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier langa Targu Jiu. Potrivit IPJ Gorj, din primele date doua autoturisme care circulau din direcția Stanești-Targu Jiu, in condiții ce urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, au intrat…