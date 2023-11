Trei fete, spulberate de o mașină chiar pe trecerea de pietoni, în fața Spitalului din Slatina Un accident de circulație grav a avut loc miercuri, 1 noiembrie 2023, in jurul orei 22:00, pe strada Crișan din Slatina. Trei tinere care se aflau pe trecerea de pietoni au fost lovite in plin de un autoturism condus de un tanar de 18 ani. Baiatul a pierdut controlul volanului, iar mașina acestuia a ricoșat intr-un buldoexcavator care staționase in fața trecerii de pietoni pentru a acorda prioritate trecatorilor. Mai mulți martori au sunat la 112 și la fața locului au ajuns echipele de salvare. Cele trei adolescente au fost transportate de urgența in interiorul Spitalului unde au primit ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

