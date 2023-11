Stiri pe aceeasi tema

- Trei fete in varsta de 16 ani au fost ranite in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce traversau strada prin fața Spitalului de Urgența din Slatina, județul Olt. Mașina a ricoșat, dupa impact, intr-un buldoexcavator.

- Fetele nu au mai avut timp sa fuga din fața autoturismului care le-a lovit in plin. Dupa impact, șoferul, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul volanului, iar mașina acestuia a ricoșat intr-un buldoexcavator care staționase in fața trecerii de pietoni pentru a acorda prioritate trecatorilor.

