Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei angajate ale unui centru de ingrijire pentru copii cu afectiuni psihice, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova, trimise in judecata pentru abuzuri grave asupra copiilor institutionalizati, scapa de acuzatii, dupa ce instanta de…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva in procesul in care tanarul Claudiu Nițariu a fost judecat pentru omor, pentru ca a spulberat șase copii pe o trecere de pietoni. Una dintre victime a decedat la spital.

- Bilantul victimelor razboiului israelian din Gaza a crescut, sambata, la peste 34.000 de morti, majoritatea victimelor fiind femei si copii, dintre care cel putin sase au fost ucisi in urma unui atac aerian asupra unei case din Rafah, scrie The Guardian, citat de news.ro.

- Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a dispus definitiv, luni, incetarea procesului penal, ca urmare a prescrierii faptelor, impotriva europarlamentarului PSD Claudiu Manda (foto dreapta), intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi intervenit, pentru a obtine voturi la alegeri, pe langa…

- Barbatii ucraineni platesc intre 2.000 și 7.000 de euro pentru casatorii aranjate cu femei care au dizabilitați pentru a evita mobilizarea, arata o investigație a centrului independent anticorupție NGL Media, preluata de Bild.Se vorbește puțin despre barbații care nu vor sa lupte, dar ei exista, iar…

- Alina Bica ar putea sa se intoarca in Romania dupa ce a fost audiata prin videoconferința de catre judecatorii Curții de Apel București in dosarul de corupție in care a primit o pedeapsa de 4 ani de inchisoare. Fosta șefa a DIICOT spune ca a executat pedeapsa in Italia, iar mandatul european emis pe…

- Suporterii U Cluj, din Peluza Șepcile Roșii, au lansat o licitație care are ca scop trimiterea unor copii cu dizabilitați pentru prima data in viața lor intr-o tabara.”Vrem sa facem bine și impreuna știm sa facem bine! De data aceasta ne implicam in indeplinirea visului unor copii cu dizabilitați…