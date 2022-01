Stiri pe aceeasi tema

- Un brailean a fost arestat pentru 30 de zile pentru lovire si alte violente si tentativa de viol. Procurorii au stabilit ca individul a batut un copil pana la bagat in spital, iar dupa doua luni a repetat isprava si a incercat sa il si violeze.

- Un agent al Poliției Rutiere Barlad a fost condamnat de Tribunalul Vaslui pentru instigare la fals intelectual. Este al doilea polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui condamnat in dosarul ITP-urilor false. Amandoi agenții au primit pedepse cu amanare, astfel ca ei continua…

- Procuratura Anticorupție (PA) vine cu precizari referitor la descinderile efectuate de PA și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) în biroul procurorului Vladislav Caruceru, procuror în cadrul Procuraturii Generale (PG). Potrivit PA, perchezițiile au fost efectuate…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Nicolae Titulescu, județul Olt, a incercat miercuri seara sa se sinucida in direct pe o rețea de socializare, anunța Mediafax. Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca un barbat din comuna Nicolae Titulescu incearca…

- O noua altercație s-a produs marți seara, in magazinul Carrefour, din Piața Garii, intre o angajata de la securitate și un client.Din informațiile furnizate de martori rezulta ca barbatul s-a incapațanat sa nu poarte masca și s-a luat la bataie cu o angajata de la securitate. Femeia a fost ranita…

- Procuratura Generala a Republicii Moldova anunța ca va investiga circumstanțele expuse in nota informativa emisa de Serviciul de Informații și Securitate, care a fost publicata de catre Fostul deputat al Platformei DA Alexandr Slusari, „in care se invoca pretinse acțiuni de dobandire de catre magistrații…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) conduc urmarirea penala intr-o schema de contrabanda cu peste 84 000 de lire sterline, demascata la postul vamal Leușeni, in dimineața zilei de marți, 23 noiembrie 2021.

- Doi polițiști din Cluj-Napoca au fost reținuți, dupa ce au batut și batjocorit un om al strazii. Totul s-a aflat dupa ce in spațiul public a aparut o filmare in care cei doi au incercat sa-l convinga pe bietul om sa renunțe la acuzații in schimbul unei sume de bani. Epsiodul s-ar fi petrecut in luna…