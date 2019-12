Trei extrageri ale Loteriei bonurilor fiscale, duminică Trei extrageri ale Loteriei bonurilor fiscale vor fi organizate duminica, 22 decembrie, informeaza vineri Ministerul Finantelor Publice intr-un comunicat remis AGERPRES.



Se vor extrage bonurile fiscale castigatoare emise intre 1 si 30 noiembrie 2019, apoi va exista extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata cu prilejul Craciunului, iar cea de-a treia extragere va consta in cea de-a doua etapa de selectie a celor 100 de castigatori la extragerea lunara a Loteriei bonurilor fiscale din data de 17 noiembrie 2019.



La extragerea bonurilor fiscale castigatoare…

Sursa articol: agerpres.ro

