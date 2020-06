Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 14 localitati din noua judete - Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj, Caras-Severin, Dambovita, Hunedoara, Maramures, Salaj si Timis - au fost afectate, sambata, de efectele fenomenelor hidrometeorologice. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, aici se intervine pentru evacuarea apei…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a dispus, joi, suplimentarea personalului si a tehnicii de interventie in judetele Caras-Severin si Timis pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitatilor si al autoritatilor locale, in contextul avertizarilor hidrologice…

- In acest context, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca este nevoie de o mobilizare suplimentara in judetele pentru care hidrologii au emis avertizarile si ca in judetele unde pericolul de inundatii este mai mare Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va sustine…

- Arad, Bihor, Dambovita, Harghita, Hunedoara si Maramures sunt judetele care au fost afectate cel mai mult, in ultimele 24 de ore, de ploile torentiale. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza joi dimineata ca, in cursul zilei de miercuri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor…

- Un numar de 37 de localitați, din 17 județe, au fost afectate de vremea rea din ultimele ore. Județele cele mai afectate de precipitațiile abundente și de vantul puternic au fost Caraș-Severin, Hunedoara și Valcea, transmite, luni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).In…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, duminica, in intervalul 7.00 – 21.00, s-au inregistrat efecte ale vremii nefavorabile in 16 localitati din 10 judete. ”In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 16 localitati din 10…

- Pompierii au intervenit, duminica, in zece judete pentru indepartarea efectelor vremii rele, mai multe case si curti fiind inundate in urma precipitatiilor abundente, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU). Conform sursei citate,…