Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri, cu varste intre 17 si 19 ani, au fost retinuti, joi, in cadrul anchetei deschise de politistii din Arges dupa bataia care a avut loc intr-o scoala din Mioveni, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ramas fara echipa dupa ce și-a reziliat contractul cu FCSB, Radu Boboc (23 de ani) risca sa ramana 6 luni pe bara, pentru ca a evoluat deja pentru doua formații in acest sezon. Dupa succesul din amicalul cu FC Argeș, 4-1, Gica Hagi, antrenorul Farului, a anunțat ca nu ia in calcul transferul fundașului…

- Pentru creșterea siguranței pietonilor, un nou semafor cu buton a fost pus in funcțiune De astazi, 09.01.2023, a fost pus in functiune, pe galben intermitent, semaforul cu buton de la trecerea de pietoni de pe strada Patrașcu Voda, in dreptul Liceului de Arte Dinu Lipatti. Marți, 10.01.2023, dupa ora…

- Mama fetei batute de la Liceul Ștefanești revine cu acuzații la adresa directoarei Liliana Stanica. La finalul lunii trecute, directoarea a vorbit pentru Jurnalul de Argeș și a negat faptul ca aceasta i-ar fi spus mamei sa o lase balta cu toata situația din Polonia. De data aceasta, mama Fabiolei ne-a…

- Codruța Andreica, directoarea Colegiului Național “Mihai Viteazul” din Turda, a fost demisa de Inspectoratul școlar Cluj, in urma scandalului legat de faptul ca un interlop a fost angajat la catedra de matematica, informeaza Edupedu . Raportul privind verificarea legalitații propunerii de demitere a…

- Un tir incarcat cu porci care s-a rasturnat, ieri, pe DN 65, in zona localitații oltene Optași-Magura, a fost repus pe roți dupa 20 de ore. 33, din cei 180 de porci, au murit. Autocamionul in care se aflau circa 180 de porci transporta animalele dinspre o localitate din judetul Dolj spre localitatea…

- Prorector al Universitații din Pitești, specialist in folclor și etnologie, Adrian Samarescu a jucat fotbal in timpul liceului de electronica și electrotehnica din Curtea de Argeș, orașul natal. Și nu pe maidan sau in curtea liceului, ci ca jucator legitimat la echipa F.C. Internațional Curtea de Argeș.…

- Tatal unui elev de la Liceul din Stalpeni a fost trimis in judecata dupa ce a amenințat cu moartea directoarea școlii. Elena Postelnicescu a declarat, in urma cu o saptamana, pentru Jurnal de Argeș, ca barbatul a intrat forțat in curtea acesteia și a agresat-o verbal. Detalii AICI! IPJ arges transmite:…