Stiri pe aceeasi tema

- Emoții pentru mai mulți copii aflați intr-un microbuz destinat transportului școlar. Un accident in care au fost implicate un microbuz școlar și un autoturism a avut loc, miercuri dimineața, intr-o localitate din județul Arad. Trei copii au ajuns in grija cadrelor medicale. La fața locului au ajuns…

- Trei elevi raniti intr-un accident cu microbuzul scolar. In dimineața zilei de 15 februarie a.c., in jurul orei 7:40, in circumstanțe ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, a avut loc un accident rutier

- Accident grav rutier in aceasta dimineata in comuna Iratosu, din judetul Arad. Microbuzul scolar, care transporta elevi, a fost lovit de un autoturism. In urma impactului trei copii au suferit rani usoare. Incidentul a avut loc in jurul orei 7.40. Primele cercetari ale Politiei arata ca un barbat de…

- La data de 4 februarie ora 15:36, in jurul orelor 15.30, o femeie de 32 ani, din Paltinoasa in timp ce conducea autoturismul pe DC 27, in interiorul localitatii Paltinoasa, a intrat in coliziune cu autotursimul condus de catre o tanara de 23 ani, din Dragoiesti. In urma impactului a rezultat vatamarea…

- Doi adulți și un copil de 11 ani au ajuns la spital, joi seara, dupa ce mașina in care se aflau a intrat pe contrasens și a lovit un microbuz al unei firme de curierat, pe DN 14, intre localitațile Tarnava și Copșa Mica, in județul Sibiu.

- Patru oameni au fost raniți dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident, in Sibiu. Un șofer a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit vehiculul de transport de persoane. In cele doua mașini se aflau, in total, șapte oameni.

- Un microbuz scolar care transporta 12 elevi a fost implicat intr-un accident rutier usor, pe un drum din judetul Bistrita-Nasaud. Echipajele medicale au constatat ca nu au existat victime, microbuzul continuandu-si deplasarea, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc marti dupa-amiaza, pe un drum intre…

- In aceasta dimineața, in zona Liceului Vasile Goldiș de pe Calea Victoriei, a avut loc un accident rutier. Un elev de 14 ani a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. „Prezinta un TCC fara pierderea conștiinței, contuzie gamba dreapta. Se deplaseaza o ambulanța de tipul…