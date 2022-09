Îndrăgitul Restaurant Mini Paradis din Oșorhei își redeschide porțile

Mini Paradis din Osorhei are din acest an noi proprietari. După ce a fost inchis timp de mai mulți ani, Mini Paradis a trecut printr-o renovare capitală, iar din această lună am deschis din nou porțile pentru clienți.