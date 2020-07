Trei economiști români îți arată cum să treci mai ușor prin criza economică declanșată de pandemie Specialiștii consultați de Libertatea ofera sfaturi financiare pentru a depași mai ușor criza economica pe care o traversam. In continuare, la ce ar trebui sa te aștepți, ce ar trebui sa eviți și ce ai de facut pentru o viața mai buna in acest context dificil.Romania este țara europeana in care doar 22% din populație are cunoștințe financiare de baza, iar din acest punct de vedere stam cel mai rau din Uniunea Europeana, arata un studiu din 2015, realizat de Standard & Poor’s.In contextul crizei financiare pe care o traversam, și despre care specialiștii spun ca abia incepe, acest lucru poate avea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

