Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 23 spre 24 iulie, Rusia a atacat cu drone obiective din Ucraina, in proximitatea frontierei cu Romania din judetul Tulcea. A fost emis un mesaj RO-Alert, pentru 17 localitați din județul Tulcea. Ministerul Apararii a anunțat ca au fost ridicate in aer doua avioane de lupta, scrie News.ro.Ministerul…

