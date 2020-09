Stiri pe aceeasi tema

- Cine va mai primi șomaj tehnic pana in decembrie 2020. Ministrul Muncii a facut vineri bilanțul masurilor luate și al banilor cheltuiți in cele șase luni de la inceputul crizei de coronavirus. Violeta Alexandru a anunțat și cine va mai putea beneficia de șomaj tehnic pana la sfarșitul anului, dar și…

- Romania poate asigura din productia interna, pana la sfarsitul anului, 50% din necesarul de masti, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu."Cred ca un grad de integrare mai mare al productiei ar fi benefic in Romania si va dau un exemplu simplu: am spus in starea de…

- Sprijinul oferit de statul roman special pentru sectorul turism nu ajuta la salvarea locurilor de munca și ale afacerilor din turism pentru ca, de fapt, el nu exista, arata Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), relateaza Mediafax.Potrivit unei scrisori deschise a FIHR adresata…

- Motorul economiei germane se redreseaza dupa pandemie. Producatorii auto anunta revenirea clientilor in showroom-uri Cererea se redreseaza in industria auto germana, dupa ce restrictiile introduse pentru a stopa raspandirea pandemiei cu coronavirus s-au atenuat si exporturile sunt asteptate sa creasca,…

- Guvernul de la Berlin a criticat, duminica, protestele anticoronavirus, în contextul în care nu au fost respectate normele minime antiepidemice, iar zeci de agenti de politie au fost raniti în confruntari sporadice cu demonstrantii, informeaza publicatia Süddeutsche Zeitung, citata…

- Cel mai recent pachet de stimulare al Italiei, menit sa ajute economia sa depaseasca efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), va include sprijin pentru sectorul auto si industria turismului, a anuntat in Parlament ministrul Economiei, Roberto Gualtieri, transmite Reuters. La inceputul lunii…

- Germania vrea sa obtina aprobarea UE pentru a sprijini sectorul otelului si industria chimica in eforturile lor de a deveni neutre la nivel climatic, a anuntat miercuri ministrul Economiei, Peter Altmaier, exprimandu-si speranta ca se vor inregistra progrese substantiale in semestrul doi din 2020,…

- Industria da semne de revenire. Producția a crescut cu peste 20% in mai, fața de aprilie, arata statisticile oficiale. Ministrul de Finanțe e optimist ca economia iși va reveni rapid, chiar de la sfarșitul verii.