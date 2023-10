Trei doctorițe s-au bătut în incinta spitalului județean din Oradea Trei doctorite rezidente de la secția Infecțioase din Spitalul Județean Oradea au fost trimise in fata Comisiei de Disciplina, cat și a Comisiei de Etica pentru ca s-au luat la bataie in incinta spitalului, scandalul pornind de la un medic. Cele trei tinere doctorite, rezidente in cadrul sectiei de Infectioase II a Spitalului clinic judetean Oradea s-au luat la bataie, miercuri, 25 octombrie 2023, chiar in incinta sectiei – dupa cum a declarat managerul spitalului, dr. Gheorghe Carp, citat de publicatia locala Bihoreanul. Este vorba despre o doctorita originara din Oltenia, una din Maramures… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

