Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani, dintre care doi sunt directori ai unor firme, sunt suspectati de un jaf de zile mari dupa ce au sapat un tunel dintr-un apartament pana in interiorul unei celebre case de bijuterii din Londra, scrie Ziarul de Iasi.

- Jaf ca in filme in care au fost implicați trei romani a avut loc la o casa celebra de bijuterii din Londra (Anglia). Conform Ziarul de Iași, cei trei romani, dintre care doi sunt directori ai unor firme, sunt principalii suspecți ai jafului petrecut in noaptea din 23 spre 24 martie 2019 la bijuteria…

- Totul s-a intamplat in luna martie a acestui an cand presa britanica relata despre o spargere la o casa de bijuterii, de unde hoții au reușit sa fuga cu aur și diamante in valoare de 300.000 de lire sterline.

- Ancheta de pomina este in plina desfasurare la Londra, insa toate indiciile de pana acum duc la concluzia ca jaful a fost comis de trei cetateni romani, toti din regiunea noastra. Doi dintre ei, ambii din Barlad, au fost arestati la Curtea de Apel Iasi in ultimele saptamani si au fost deja trimisi in…

- Poliția din Marea Britanie a anunțat, in cursul zilei de vineri, ca doua persoane, un barbat și o femeie, au fost arestate in cazul camionului descoperit in apropiere de Londra, in care se gaseau 39 de imigranți decedați. Șoferul, care este originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest…

- Marea Britanie trebuie sa iși accepte responsabilitatea și vina pentru decesul celor 39 de victime gasite decedate, care se presupun ca ar fi chinezi, gasiți decedați intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, anunța o publicație din China, Global Times.

- MAE: 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice cu privire la implementarea schemei de inregistrare (EUSS), rezulta ca pana la finalul lunii septembrie…

- O lege adoptata rapid luna trecuta de parlament il obliga pe Johnson sa ceara ca plecarea Marii Britanii din UE sa fie amanata daca un nou acord cu Bruxellesul nu este convenit pana la 19 octombrie. In documentele inaintate unui tribunal scotian de la care militantii anti-Brexit incearca sa obtina…