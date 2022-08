Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții politraumatizați din accidentul rutier din Bulgaria se mențin in stare grava, in acest moment fiind stabili din punct de vedere al funcțiilor vitale, anunța Spitalului Clinic de Urgența București – Floreasca. Dintre cei cinci pacienți, trei sunt internați in Secția de Terapie Intensiva, necesitand…

- Misiunea aeromedicala realizata de catre Inspectoratul General de Aviatie al MAI, care a constat in transferul a 5 pacienti romani raniti in accidentul din Bulgaria la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti- Floreasca, s-a incheiat.

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Pacienții romani internați in spitalele din Bulgaria vor fi transportați cu elicopterele la spitalul din București, a transmis DSU. Autocarul cu 25 de pasageri, se indrepta spre Romania, venind de la Istanbul, vehiculul s-a ciocnit cu un automobil inregistrat in Olanda, parcat pe marginea drumului.…

- Bulgaria va introduce modena euro de la 1 ianuarie 2024. Anunțul a fost facut, miercuri, de ministrul bulgar al Inovarii si Cresterii, Daniel Lorer. „1 ianuarie 2024 este data”, a explicat ministrul bulgar. Partenerii din coalitia de guvernamant de la Sofia au convenit asupra unui plan national pentru…