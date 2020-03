Stiri pe aceeasi tema

- Trei din cele sase persoane diagnosticate cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei au fost declarate vindecate. Primul caz depistat in tara, barbatul din judetul Gorj, a fost externat. Ceilalti doi pacienti, femeia in varta de 38 de ani si barbatul in varsta de 48 de ani, internati intr-un spital…

- Numarul pacienților romani diagnosticați cu coronavirus a ajuns, miercuri, la 6. Potrivit informațiilor, cel de-al șaselea pacient ar fi o persoana in varsta de 71 de ani, din Suceava. Citește și Cel mai varstnic pacient infectat cu coronavirus s-a vindecat Tot in cursul zilei de miercuri a mai fost…

- Romania are in acest moment cinci bolnavi diagnosticați cu noul coronavirus. Al cincilea caz de COVID-19 a fost confirmat miercuri, in județul Timiș. Informația a venit din partea autoritaților. Primele patru cazuri fusesera confirmate in Gorj, Cluj și alte doua in Timișoara.

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico. Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate…

- Inca un pacient din Timișoara a fost infectat cu Covid-19, rezultatul testului pentru coronavirus fiind unul pozitiv. Potrivit Ministerului Sanatații, este al patrulea caz de coronavirus inregistrat in Romania, dupa "pacientul unu", vindecat din judetul Gorj, unul in Timișoara și un altul in Cluj Napoca.

- Așadar, conform datelor furnizate Ministerului Sanatații, pana in prezent, in cele cinci centre de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj Napoca, Constanța și Iași au fost lucrate 473 de teste pentru COVID-19. Dintre acestea doar trei teste au avut rezultat pozitiv, care au fost anunțate in…

- Conform unor surse din Ministerul Sanatatii, avem primul pacient din Romania confirmat cu coronavirusul Covid-19. Este vorba de un pacient din Gorj, care a intrat in contact cu italianul bolnav.

- Conducerea Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a luat masuri radicale, astazi, din cauza coronavirus. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, „avand in vedere contextul epidemiologic actual”, toti studentii si cadrele didactice care au fost in ultimele 14 zile in…