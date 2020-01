Stiri pe aceeasi tema

- „Acasa”/ „Acasa, My Home” filmul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, va avea premiera internaționala in competiția de film documentar din cadrul celui mai cunoscut festival de film independent din...

- Pro TV va difuza și anul acesta seria „Singur acasa”. Este cel puțin a 15-a oara, de când exista masuratorile TV, când postul de televiziune difuzeaza faimosul film de Craciun, cu simpaticul Macaulay Culkin în rol principal, scrie Paginademedia.ro.Potrivit publicației…

- Prima editie a festivalului Les Films de Cannes a Braila incepe vineri, iar din programul de proiectii fac parte „Parasite”, „Dolor y gloria” si „Il Traditore”, care au fost prezentate anul acesta pe Croazeta si sunt propunerile Coreei de Sud, Spaniei si Italiei pentru nominalizare la Oscar, potrivit…

- Astazi, de la ora 19, Cinematograful Arta va fi gazda a proiecției filmului „Copacul vrajbei noastre”, in regia lui Hafsteinn Gunnar Sigurðsso. Pelicula a fost recompensata in anul 2018 cu Trofeul ANONIMUL, a caștigat șapte premii la Edda Awards (cel mai bun film, cel mai bun scenariu, ș.a) și a fost…