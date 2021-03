Trei dintre polițiștii care au torturat doi bărbați au fost arestați preventiv Trei polițiști, de la Secția 16 din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alți patru au fost puși sub control judiciar, in dosarul in care sunt acuzați ca au torturat doi tineri din București. Polițiștii au fost audiați la Tribunalul București peste 10 ore, iar unii dintre cei reținuți și-ar fi […] The post Trei dintre polițiștii care au torturat doi barbați au fost arestați preventiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

