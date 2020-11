Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat duminica dimineata ca trei din cele sase persoane transferate de la Spitalul Judetean Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani sunt in stare foarte grava, potrivit Agerpres. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul…

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Pacienții internați pe secție erau bolnavi Covid-19. Pana la ora 20.35, scrie Hotnews.ro, erau confirmați 10 pacienți morți, iar alte șapte persoane, inclusiv medicul de garda, in stare…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat sambata seara ca pacientii COVID-19 care vor fi adusi de la Piatra Neamt, in urma incendiului care s-a produs la Sectia de Terapie Intensiva a spitalului judetean vor fi transferati la spitalul mobil de la Letcani,…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf Parascheva" din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat, duminica, ca a depistat probleme cu instalatia de incalzire a Spitalului Mobil de la Letcani, unde in cazul in care temperaturile de afara vor scadea sub minus 7 grade Celsius tevile ar putea sa…

- UPDATE – De astazi a devenit funcționala secția ATI a Spitalului modular de la Lețcani, judetul Iasi, fiind dat si avizul pentru internarea unui pacient in stare grava. Managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, a confirmat ca probele efectuate la instalațiile de oxigen au decurs corespunzator,…

- Spitalul modular suport COVID de la Lețcani mai are de indeplinit cateva condiții de ordin administrativ pentru a putea functiona. Afirmația a fost facuta astazi, de managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Carmen Dorobaț, unitate medicala care va avea in subordine spitalul modular. Pana in prezent,…