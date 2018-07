Trei dintre marile zece reţele de comerţ modern şi-au schimbat şefii în ultimele săptămâni ♦ Doi expati si un roman au preluat sau urmeaza sa preia fraiele unor afaceri totale de 18 mld. lei ♦ Carrefour, Mega Image si Selgros si-au schimbat sefii pe o piata unde jocurile sunt facute de zece retele straine ♦ Cine sunt cei care conduc afacerile de 55 mld. lei din comertul modern si care au in spate o armata de 80.000 de salariati. Comertul modern este o pia­ta de circa 2.500 de ma­gazine sub mai multe for­mate – hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate sau dis­count. Aceste companii sunt si unii dintre cei mai mari angajatori din economie, cu… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sub brandul Panemar s-a dezvoltat si o retea de 40 de magazine in Cluj-Napoca si in comunele din jur, acolo unde merge aproape toata productia realizata in fabrica. Antreprenorul Nicolae Chiorean a infiintat in 1993 compania Pane­mar, specializata in pro­ductia de paine si pro­duse de pa­ti­se­rie,…

- In Romania exista peste 50 de malluri si centre comerciale, iar aproape toate au drept ancora un hipermarket, un supermarket sau un magazin de tip discount. In centrele comerciale si mallurile din Romania exista in special hipermarketuri drept ancore. Toate retelele din acest segment sunt prezente…

- Retailerul german Penny Market detine in Romania o retea de peste 220 de magazine, dintre care zece sunt am­plasate in malluri si centre comerciale. In Romania exista peste 50 de malluri si centre comerciale, iar aproape toate au drept ancora un hipermarket, un supermarket sau un magazin…

- Comertul traditional, care numara circa 75.000 de magazine, pierde anual cateva mii de unitati deoarece antreprenorii nu reusesc sa isi adapteze mentalitatea si modelul de business la realitatea din piata. „Trebuie sa aiba loc o schimbare de men­talitate. Mai ales ca cei din comertul traditional…

- Comertul non-food este un segment cu vanzari anuale de circa 16 mld. euro. Aceasta suma include atat banii pe care romanii ii cheltuie pe haine si incaltari, cat si pe echipamente sportive, mobila, electrocasnice si electronice sau cosmetice. Fiecare segment din comertul nealimentar are…

- Romania a inregistrat in 2017 cea mai redusa pondere a popu­latiei cu studii supe­rioare cu varsta cuprinsa intre 30 si 34 de ani din randul statelor UE, arata datele Eurostat. Astfel, anul trecut, doar 26,3% din populatia din grupa de varsta 30- 34 de ani (adica aproape 340.000 de persoane)…

- ♦ Recrutarea pentru anumite functii, solutionarea plangerilor sau suportul informational pentru solicitarile repetitive au devenit acum joburi full time pentru roboti, marcand o mica „revolutie“ a fortei de munca din Romania ♦ De peste Ocean, de la UC Berkley, una dintre cele mai bune universitati…

- Cei mai importanti cinci jucatori din retailul alimentar - Kaufland, Carrefour, Lidl, Mega Image si Profi - controleaza mai putin de un sfert din piata de peste 30 mld. euro, arata calculele ZF pe baza datelor oferite de compania de cercetare de piata IGD. Cotele de piata sunt aferente…