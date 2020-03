Trei dintre cele șase persoane infectate cu CORONAVIRUS sunt vindecate Trei din cele șase persoane diagnosticate cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei au fost declarate vindecate, transmite Grupul de comunicare strategica. Primul caz depistat in țara, barbatul din județul Gorj, a fost externat. Ceilalți doi pacienți, femeia in varta de 38 de ani și barbatul in varsta de 48 de ani, internați intr-un spital din Timișoara, au fost declarați vindecați dupa ce doua teste efectuate la intervale de 24 de ore au avut rezultat... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

