Trei dintre cele mai populare alimente consumate vara si beneficiile lor pentru organism.

Stiri pe aceeasi tema

- Legumele, fructele și painea sunt in top 3 alimente consumate zilnic sau aproape zilnic de 80% dintre romani. Nervozitatea și lipsa de energie afecteaza peste 53% dintre romani, ca efect al alimentației necorespunzatoare, noteaza Mediafax.Asociația CIPRA - Centrul de Informare, Prevenire Risc și…

- Asociația CIPRA – Centrul de Informare, Prevenire Risc și Analiza – și-a propus sa evidențieze, prin studii de piața relevante, obiceiurile cu risc crescut care impacteaza calitatea vieții romaniilor, iar un pilon important luat in considerare in realizarea acestor cercetari este rutina legata de alimentație.…

- Sanatatea oamenilor este extrem de importanta, iar una dintre cele mai importante reguli este sa ai o alimentație corespunzatoare. Dincolo de fructe și legume, exista și plante care pot sa iși asigure aportul de vitamine și nutrienți de care ai nevoie și care au beneficii uimitoare pentru organism.…

- Pentru cei care nu rezista tentației de a manca dupa ora 18.00, nutriționiștii vin cu vești bune. Exista 5 alimente care pot fi consumate seara, fara grija acumularii kilogramelor. Mai mult decat atat, mai au un avantaj: contribuie la un somn odihnitor.

- Alimentația corecta și hidratarea ne fac sa trecem mai ușor peste episoadele de vreme deosebit de calda. Exista cateva alimente și bauturi de care insa nu trebuie sa ne atingem. Acestea contribuie la pierderea lichidelor din organism și ne transforma intr-o posibila victima a caldurii.

- Alimente fierte cu mult inainte de a fi consumate și pește curațat in spații insalubre, acestea sunt preparatele care ajungeau in farfuria turistului inainte de controalele ANPC la localurile de pe litoral.Inspectorii de la ANPC au descins in restaurantele, terasele și plajele de pe faleza din Navodari,…

- Ceaiul Rooibos este originar din regiunea Western Cape din Africa de Sud, acolo unde este cultivat și in prezent. Acest ceai este uneori numit și ceai roșu sau de tufiș. Iata care sunt beneficiile lui și de ce bioenergoterapeutul Lidia Fecioru il recomanda tuturor.

- Numarul de pași necesari zilnic par un obiectiv dificil de atins? Un grup de cercetatori americani au descoperit ce alimente consumate zilnic ne-ar putea scuti de pana la 4.000 de pași. Dieta este, de asemenea, benefica pentru sanatatea inimii.