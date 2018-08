Stiri pe aceeasi tema

- Cei 12 baieti si antrenorul lor de fotbal salvati dintr-o pestera inundata din Thailanda isi vor face miercuri prima aparitie publica in cadrul unei conferinte de presa televizata la nivel national si sustinuta in provincia Chiang Rai, din nordul tarii, informeaza Reuters. Tinerii, cu…

- Cei 12 baieți salvați din peștera inundata din Thailanda vor fi externați saptamana viitoare din spital, a anunțat ministrul thailandez al Sanatații, Piyasakol Sakolsatayadorn, scrie Reuters.

- Primul videoclip cu copiii thailandezi care au fost salvati dintr-o pestera in care au fost captivi 17 zile a fost difuzat miercuri. Ei zambesc si saluta de pe paturile lor de spital, scrie Reuters.

- Ei au informat ca in pestera au mai ramas patru persoane: un medic si trei puscasi marini care se aflau acolo pentru a-i ajuta pe copii, scrie The Guardian. Ultimii salvati, marti, au fost un copil si antrenorul lor. Opt dintre cei 12 copii copii, salvati duminica si luni, se afla in spital si sunt…

- Autoritațile thailandeze au reușit sa scoata astazi, 10 iulie, ultimii 4 copii captivi in peștera Tham Luang, din nordul Thailandei. Operațiunea de salvare a fost un succes, aplaudat de presa din intreaga lume, dupa ce sute de salvatori și specialiști din intreaga lume au facut eforturi majore pentru…

- A treia faza a operațiunii de salvare a celor patru baieți ramași in peștera thailandeza alaturi de antrenorul lor a inceput marți dimineața, informeaza Reuters. Patru dintre baieții blocați in peștera din Thailanda au fost salvați Primii baieți captivi in peștera din Thailanda au fost salvați de…

- Doi dintre cei 12 copii blocați, alaturi de antrenorul lor, intr-o peștera din Thailanda, ar fi fost deja salvați, transmit Reuters și The Guardian, citand surse locale, potrivit Digi 24.Potrivit unui oficial local, primii doi baieti au fost scosi la suprafata in urma cu putin timp. Acelasi…

- 12 copii și antrenorul acestora, blocați de o saptamana și jumatate intr-un complex de peșteri inundate din nordul Thailandei , saluta și se prezinta intr-o inregistrare video publicata miercuri de autoritați, in timp echipele de intervenție depun in continuare eforturi pentru a-i aduce la suprafața.…