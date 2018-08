Trei dintre agresorii jandarmeriței au fost prinși. Unul dintre ei voia să fugă din țară.foto Trei dintre agresorii jandarmeriței au fost prinși. Unul dintre ei voia sa fuga din țara Trei dintre agresori au ajuns pe mana anchetatorilor, unul dintre acești indivizi a fost ridicat de acasa de oamenii legii, unul dintre ei s-a predat, iar un altul a fost ridicat de pe drum, in timp ce venea catre protestele din Piața Victoriei. Unul dintre agresorii jandarmeriței voia sa fuga din țara. Despre alte cinci persoane, achetatorii au informații clare, ceea ce inseamna ca foarte curand și aceștia vor ajunge pe mana oamenilor legii. Pistolul ce a fost furat de la jandarmerița nu a fost gasit inca.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre agresorii jandarmeritei care a fost batuta vineri in Piata Victoriei au fost prinsi, potrivit unor surse citate de Antena 3. Unul dintre agresori ar fi intentionat sa paraseasca tara.

- Trei dintre barbatii care au incercat sa linseze o femeie jandarm, vineri seara, in Piata Victoriei, au fost prinsi de politisti, anunta Antena 3. Unul dintre cei trei incerca sa fuga din tara, mai transmite sursa citata.Unul dintre atacatori a fost luat de acasa de politisti, unul s-a predat,…

- Protestatarii violenți care au agresat doi jandarmi sunt urmariți penal, in cadrul unui dosar deschis de procurori de la Parchetul București. Alte trei dosare sunt cercetate de procurori de la Sectorul 1, iar polițiștii ancheteaza mai multe fapte inregistrate in timpul manifestației din Piața Victoriei.…

- Jandarmerița ranita vineri seara în timpul protestelor din Piața Victoriei este în afara oricarui pericol și ca nu este în stare grava. Ea este internata la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala.

- Un barbat a fost ridicat, vineri seara, de politisti dupa ce a scos un pistol in timpul concertelor dedicate Zilei Orasului Timisoara, care au loc in Piata Victoriei. Politistii urmeaza sa stabileasca ce fel de arma avea barbatul.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Aurora Voicila,…

- UPDATE: Tanarul are 25 de ani, este din Petroșanisi lucra la o firma din Timisoara, iar pistolul era cu bile, anunta TION Incident extrem de grav la Ziua Timișoarei. In timp ce zeci de mii de oameni sarbatoreau ziua orașului, intre ei, in Piața Victoriei a intrat și un individ inarmat cu un…

- Militantii pentru dreptul de a detine arme au ajuns la o intelegere cu guvernul american, care le va permite, incepand de la 1 august, sa publice in mediul online schite pentru printarea 3D a armelor. Aceasta intelgere pune capat unui litigiu de ani de zile care a inceput in momentul in care…

- Majoritatea parlamentara a impus trecerea prin Parlament - cu emoții, contracarate de binecunoscutele aranjamente, a Legii de modificare a Codului penal. Pe scena noastra politico-mediatica, momentul a stirnit o ditamai valvitaia: proteste nastrușnice ale Opoziției in Parlament, prin punerea in scena…