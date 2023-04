Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu vor exista taieri de salarii. Declarația a fost facuta la finalul vizitei la Renewable Energy School of Skills din Constanța. Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca Administratia Prezidentiala se va incadra in prevederile bugetare care au fost aprobate…

- Directorul de programe al organizatiei Salvati Copiii, George Roman, a afirmat ca 55- dintre copii sunt hotarati sa plece din Romania, mai exista un procent important al celor care nu stiu inca ce sa faca, precizand ca numai 13- dintre copii isi doresc sa ramana in tara. Presedintele Asociatiei Elevilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis marți un mesaj la 33 de ani de existenta a Serviciului Roman de Informatii, in care susține ca SRI este ”o institutie fundamentala pentru functionarea si performarea statului roman, in lumea instabila, tumultuoasa si nu rareori tectonica, in care spectrul razboiului…

- Raportul Agenției Naționale Antidrog (ANA) privind situația drogurilor in Romania, intocmit in 2022, arata ca traficul si consumul de droguri ca fenomen ramane concentrat in... The post Raport Agenția Naționala Antidrog: traficul de droguri din Arad ramane concentrat. La fel in Timiș, Constanța, Iași…

- GlobalLogic Inc, o companie a grupului Hitachi și din sectorul de inginerie digitala, iși extinde prezența in piața din Romania prin creștere organica, pe langa achiziția companiei clujene Fortech. Extinderea face parte din planul european al companiei, unde Romania va juca un rol major. Ca urmare a…

- Romanii vor cheltui peste 32 milioane de euro pentru florile de Marțișor și de 8 Martie . Piata florilor va atinge un adevarat record istoric de vanzari in perioada 1-8 martie, cand vor fi comercializate flori in valoare de peste 32 milioane de euro, arata un studiu realizat de o companie de consultanta.…

- Dupa scanarea produselor, clienții pot achita cumparaturile prin orice modalitate de plata: numerar, card bancar, bonuri de masa digitalizate, și altele.In prezent, 12 dintre magazinele Auchan (hipermarketuri, supermarketuri și magazine de proximitate MyAuchan) din București, Cluj, Constanța, Brașov,…

- Tomis Plus SRL, prin Zaif Daniel, a obtinut doua autorizatii de construire, pentru investitiile desfasurate la Constanta.Cele doua autorizatii sunt:140 02 10 2023 TOMIS PLUS SRL PRIN ZAIF DANIEL STRADA STEFANITA VODA nr. 27A, loc. Constanta, jud. Constanta, Romania MODIFICARE PROIECT IN EXECUTIE ,AUTORIZAT…