Stiri pe aceeasi tema

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 14 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.841 de teste, dintre care 686 de teste rapide. Dupa o perioada in care nu a fost consemnat niciun deces, in ultimele 24 de ore au fost raportate trei decese din cauza coronavirusului. Rata de infectare…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, nicio persoana nu a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 748 de teste, dintre care 314 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,04, la fel ca in ziua precedent. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, nu a fost confirmata cu coronavirus…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, trei persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 909 teste, dintre care 422 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara ramane 0,07, la fel ca ieri. In ultimele 24 de ore, in […]…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, nu a fost confirmata nicio persoana cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 638 de teste, din care 421 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a scazut la 0,10, in ziua precedenta fiind 0,11. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, au fost confirmate cu…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 103 de cazuri Covid-19, in Romania. 150 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 130 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. In Timiș sunt raportate…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 196 de cazuri Covid-19, in Romania. 84 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). 68 sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, șase sunt in Timiș. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, doar zece persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Dintre acestea cinci sunt din Timisoara si cate una din Lugoj, Buzias, Beba Veche, Denta si Sacalaz. DSP Timiș anunța ca au fost efectuate 1.790 teste, din care 502 de teste rapide, iar restul PCR. Tot in ultimele…

- De la ultima raportare, la nivel national 321 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 22.600 de teste RT-PCR si 10.268 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 459 pacienti. Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.161 de cazuri…