Au fost raportate alte trei decese in județul Alba, ale unor pacienți confirmați cu COVID. Este vorba despre doi barbați și o femeie. Barbat – 50 de ani – Aiudu de Sus – confirmat in data de 27 octombrie, internat la SJU – ATI; data deces 6 noiembrie; stop cardio-respirator, insuficiența respiratorie acuta. Avea și […] Citește TREI decese in ALBA ale unor pacienți confirmați cu COVID, raportate in ultimele 24 de ore. Aveau și alte afecțiuni in Alba24 .