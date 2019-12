Trei decenii de libertate, 30 de ani de transformări! Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Au trecut 30 de ani de la Revoluție, cea mai sangeroasa revolta anticomunista din fostele state ale blocului sovietic. Romania a parcurs un drum dificil, de la statul socialist “multilateral dezvoltat” la democrația in continua schimbare in care ne zbatem de 30 de ani. Și a trecut prin nenumarate incercari in aceasta perioada de trei decenii de libertate! Incepand cu Timișoara, la mijlocul lui decembrie 1989, și continuand cu 21 și 22 decembrie – in toata țara, romanii au fost uniți in dorința lor de libertate, de democrație și de desprindere de tot ceea ce… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revolutia din 1989 i-a schimbat viata unuia dintre cei mai cunoscuti jurnalisti britanici. Alec Russell, acum editorul editiei de weekend a Financial Times, si-a inceput cariera de corespondent la Timisoara, la scurt timp dupa caderea regimului comunist. Iata povestea spusa chiar de el: „In ziua de…

- Marturii cutremuratoare ale unor deținuți politici din perioada comunista sunt oferite publicului, la 30 de ani de la Revoluția din 1989. Interviurile cu foști deținuți politici scot in lumina fapte greu de imaginat. Acestea sunt cuprinse in cartea „Marturii și evocari din lagare și inchisori. 30 de…

- La trei decenii de la Revoluția din 1989, Ministerul Culturii - prin Direcția Județeana pentru Cultura Timiș - și Universitatea de Vest din Timișoara... The post Expozitie comemorativa, la trei decenii de la Revolutie. Vernisajul va avea loc maine, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut o serie de declarații importante, la Timișoara, acolo unde este prezent la un eveniment dedicat schimbarilor din fostele țari comuniste, din anul 1989. Orban nu doar ca a vorbit despre o altfel de Europa Centrala, dar a amintit și de faptul ca românii…

- DUPA 30 DE ANI I. 30 de ani au trecut de la Revoluția din decembrie. Azi, tragem linie și vedem cum am evoluat in acești ani, ce am schimbat, cum am ințeles noi romanii democrația și libertatea și ce-am facut cu ele.

- Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989…

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…

- In plus, ministrul Turismului a declarat, la Timișoara, ca voucherele de vacanța au ajutat și oamenii care le-au primit (cei care lucreaza in sectorul bugetar), dar și pe reprezentanții hotelurilor. „Opoziția, prin vocea liderilor ei, ne-a cerut de foarte mult timp sa renunțam la aceste…