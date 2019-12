Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, pana pe 8 decembrie, bistrițenii au parte de surprize la Casa Argintarului din municipiul Bistrița. Este vorba despre tradiționala expoziție de iarna LEGO(R), care de aceasta data pune accent pe ideea respectarii naturii. Tradiționala expoziție de iarna a Asociației Brickenburg de…

- Pentru menținerea drumurilor in condiții optime pentru circulație, pana in aceasta dimineața in Bistrița-Nasaud s-a intervenit cu 25 autoutilaje și s-au raspandit 300 tone sare. Momentan, drumurile sunt curațate. Totodata, polițiștii recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza…

- Un tanar din Josenii Cargaului a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, din cauza ca a comis mai multe furturi din locuințe situate in localitațile de pe Valea Bargaului. Pe langa acuzațiile de furt calificat ce i se aduc, tanarul este banuit ca a provocat distrugeri in incinta unei societați comerciale.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a spus, luni seara, ca poate justifica fiecare dintre cele patru case pe care le detine, ea fiind noua ani europarlamentar. Dancila afirma ca situatia este diferita in cazul lui Klaus Iohannis, care ar fi trebuit sa aiba ”60.000 de ore de meditatii…

- Un barbat din Parva a fost amendat drastic de polițiști, din cauza ca a efectuat mai multe transporturi de material lemnos in baza aceluiași aviz. Totodata, oamenii legii au confiscat lemnul pe care barbatul il transporta. Barbatul, in varsta de 53 de ani, se afla la volanul unei autoutilitare cand …

- O adolescenta din Colibița a dat vineri dupa-amiaza, nas in nas cu un urs. Fata a fost salvata de jandarmii montani, care au pornit imediat spre locul in care aceasta se afla, dupa ce au fost anunțați de pericol prin 112. Vineri, in jurul orei 15.00, de Luminație, o fata de 16 ani din Colibița a ales…

- Un șofer din județul Cluj a fost descoperit de polițiștii din Bistrița-Nasaud, conducand pe drumul public rupt de beat. Cand a fost dus la spital pentru a i se stabili alcoolemia, barbatul a refuzat prelevarea de probe biologice. Un barbat din localitatea Catina, județul Cluj, a fost depistat beat…

- Un barbat din localitatea Romuli a fost gasit fara suflare, in albia raului Salauța. Acesta era se pare, amator de licori bahice, iar cand a ajuns in apropierea cursului de apa, ar fi cazut și a ajuns in apa. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, astazi, in jurul orei 11.30, un barbat din localitatea Romuli…