Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost aprobata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). ‘In sedinta extraordinara a CSAT a fost aprobata strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus’, a spus seful statului, dupa…

- Strategia de vaccinare anti-COVID in Romania urmeaza sa fie aprobata, joi, in Consiliul Suprem de Aparare a Țarii. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a explicat, la Digi24, cum va decurge acest proces in Romania.

- Vaccinul anti-Covid nu va fi distribuit pe internet, iar oamenii trebuie sa se fereasca de anunțurile de vanzare a acestui produs, scrie digi24 . Un vaccin care sa readuca viața la normal. Aceasta este marea speranța a intregii lumi, grav afectata de pandemia de COVID-19. Mai multe companii sunt in…

- Strategia de vaccinare anti-COVID-19 din Romania va fi discutata saptamana viitoare intr-o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca strategia de vaccinare anti-COVID va fi aprobata intr-o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe care o va convoca in perioada urmatoare. “Strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusa aprobarii in sedinta CSAT pe care o voi convoca in…

- Cehii de la CEZ au vandut sapte dintre subsidiarele din Romania catre grupul financiar Macquarie, intr-una din cele mai importante tranzacții pe piața energiei din ultimii ani Grupul ceh de energie CEZ a vandut sapte dintre subsidiarele sale romanesti, active in domeniul distributiei de electricitate…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni, marti, in sistem videoconferinta, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi fiind incluse subiecte referitoare la analiza strategica a Apararii; Carta Alba a Apararii; planul de implementare a Strategiei Nationale de Aparare…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa convoace Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe 6 octombrie, pentru a analiza problematici care privesc apararea tarii si securitatea nationala, anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, sedinta CSAT va incepe…