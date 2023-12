Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade s-a produs duminica dimineața in județul Vrancea, la o adancime de 100 de kilometri. ”In ziua de 24 Decembrie 2023, la ora 08:06:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 100.0…

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. „In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea 4.8, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudine 487 s-a produs luni, putin dupa miezul noptii, in zona Vrancea, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a precizat ca in aceasta dupa-amiaza s-a produs un nou seism cu magnitudine peste 4, in zona Vrancea. Este al doilea dupa cel produs la primele ore ale dimineții in aceeași zona, cu magnitudine tot peste 4 pe Richter. Astazi, la 16:06:25…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ora 16.06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul vine dupa cel de dimineața, cu magnitudinea 4,3. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul…

- Articolul Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, in judetul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 6.58, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul…

- Mai multe seisme s-au produs noaptea trecuta, in Romania. Cel mai recent seism a avut o magnitudine de 3,5 și a fost inregistrat la ora 3:50, la o adancime de 128 de km in zona Vrancea. ”In ziua de 05 Octombrie 2023, la ora 03:50:02 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, […] The…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs joi dimineata, la ora locala 3:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la adancimea de 128 de kilometri in apropierea…