- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea.Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc…

- Doua cutremure au avut loc, in aceasta noapte, in Romania, in zone diferite, si la numai trei minute intre ele.Primul a avut loc la ora 00:01:37 ora locala a Romaniei , in judetul Brasov, la cinci kilometri adancime, si a avut magnitudinea de 2.4 grade pe scara Richter.Epicentrul a fost localizat la…

- Doua cutremure au avut loc in Romania, joi dimineata. Seismele s-au produs in judetul Vrancea, dar si intr-o alta zona destul de neobisnuita din tara noastra, mai exact, in Calarasi.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața, in Vrancea. Seismul a fost urmat de altul, de 2,8 grade, in Banat, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul de 2,6 grade pe scara Richter din Vrancea s-a produs la adancimea de 98…

- UPDATE In ultimele 24 de ore, in Romania, s-au produs cinci cutremure. Cel mai recent seism a avut loc miercuri dimineața In dimineata zilei de miercuri, la ora locala 6:17 s-a produs un nou seism cu...

- Un cutremur de 3.8 pe scara Richter a avut loc marti seara in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la ora 23:23. Cutremurul a fost inregistrat la ora 23 in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 127 de kilometri si s-a produs in apropierea oraselor Brasov, Ploiesti si Bacau. Ieri au…

- INFP anunta ca s-au produs doua cutremure succesive in Romania joi nopate, ambele in zona Vrancea, cu magnitudine aproape 3. Un altul, cu magnitudine peste 3, avusese loc cu cateva ore inainte. CUTREMURE in Romania. Seismografele Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Doua noi cutremure s-au produs in tara noastra. Seismele au avut loc in noaptea de joi spre vineri si au avut loc in judetul Vrancea. Astfel, nu mai putin de zece cutremure au fost inregistrate in Romania, in luna octombrie.